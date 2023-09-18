Уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Мельничук повідомив, що звільнено:
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- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
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- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
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- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
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- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
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- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
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- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
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- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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Нагадаємо
6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.