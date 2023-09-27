Уряд призначив трьох заступників міністру оборони Умєрову: хто отримав посади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кабінет міністрів України призначив трьох нових заступників міністру оборони Рустему Умєрову. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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За словами Мельничука, Кабміном призначено:
- Джигира Юрія Анатолійовича заступником міністра оборони України;
- Калмикову Наталію Фернандівну заступником міністра оборони України;
- Черногоренко Катерину Леонідівну заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Раніше
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства.
Нагадаємо
6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.