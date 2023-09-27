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Правительство назначило трех заместителей министру обороны Умерову: кто получил должности

Киев • УНН

 • 398198 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров Украины назначил трех новых заместителей министру обороны Рустему Умерову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Мельничука, Кабмином назначено:

- Джигира Юрия Анатольевича заместителем министра обороны Украины;

- Калмыкову Наталью Фернандовну заместителем министра обороны Украины;

- Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее

Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шести заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

Напомним

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

Украинские Национальные Новости

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