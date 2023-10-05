Кабмін призначив ще трьох заступників міністру оборони Умєрову
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні призначив ще трьох заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Як повідомив Мельничук, Кабінетом міністрів призначено:
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- Івана Гаврилюка - заступником міністра оборони України;
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- Станіслава Гайдера - заступником міністра оборони України;
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- Дмитра Кліменкова - заступником міністра оборони України.
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Нагадаємо
27 вересня уряд призначив трьох заступників міністру оборони.
6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.