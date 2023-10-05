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Кабмін призначив ще трьох заступників міністру оборони Умєрову

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні призначив ще трьох заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабінетом міністрів призначено:

  • Івана Гаврилюка - заступником міністра оборони України;
  • Станіслава Гайдера - заступником міністра оборони України;
  • Дмитра Кліменкова - заступником міністра оборони України.

Нагадаємо

27 вересня уряд призначив трьох заступників міністру оборони.

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.

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