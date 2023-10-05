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Кабмин назначил еще трех заместителей министру обороны Умерову

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Кабинет министров сегодня назначил еще трех заместителей министра обороны, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабинетом министров назначено:

  • Ивана Гаврилюка - заместителем министра обороны Украины;
  • Станислава Гайдара - заместителем министра обороны Украины;
  • Дмитрия Клименкова - заместителем министра обороны Украины.

Напомним

27 сентября правительство назначило трех заместителей министру обороны.

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

Украинские Национальные Новости

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