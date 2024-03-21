Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
ukrainaУкраина
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  120606 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  120022 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  137565 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144064 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132981 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128048 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125459 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  262816 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143025 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134726 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

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13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

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18 марта 2024, 18:47  •  262816 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  238867 просмотра

Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

российские корабли не причастны к утреннему массированному ракетному удару по Украине, поскольку уже две недели не выходили на патрулирование, а ракетоносцы находятся на своей базе уже больше месяца, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного военного округа Наталья Гуменюк.

Война •   •  2247 просмотра
Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

Из оккупации вернули еще одного ребенка и его родителей с Херсонщины

12-летняя девочка и ее родители были благополучно возвращены с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  2062 просмотра
Из оккупации вернули еще одного ребенка и его родителей с Херсонщины

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии

россияне обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевской области из артиллерии и беспилотников, жертв нет.

Война •   •  6893 просмотра
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии

На Киевщине в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго

В результате массированных вражеских обстрелов в Киевской области обесточены 1700 потребителей, сейчас продолжаются восстановительные работы, ситуация с электроснабжением контролируемая, в резерве достаточно генерирующих мощностей.

Война •   •  6972 просмотра

13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

13 человек, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в результате массированного ракетного удара россии по Киеву с использованием баллистических ракет "Искандер-М", "Кинжал" и 29 крылатых ракет.

Война •   •  11128 просмотра
13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, в том числе жилые дома, школу и детский сад, а также ранив 4 человек.

Война •   •  12172 просмотра
На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых

Оккупанты за сутки нанесли 319 ударов по девяти городам и селам Запорожской области

За минувшие сутки российские войска нанесли 319 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, вызвав разрушения, но без жертв среди мирного населения.

Война •   •  14498 просмотра
Оккупанты за сутки нанесли 319 ударов по девяти городам и селам Запорожской области

Ракетная атака рф на Киев: 13 человек ранены, 4 госпитализированы

В результате ракетного обстрела в Киеве были ранены 13 человек, из них 6 в Святошинском районе и 7 в Шевченковском районе, 4 человека были госпитализированы, но никто не погиб.

Война •   •  18334 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: 13 человек ранены, 4 госпитализированы

"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

россия запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра в ответ на встречу советников по вопросам безопасности, которые обсуждали мирную формулу Президента Зеленского.

Война •   •  19974 просмотра
"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено

Около 27 автомобилей столкнулись в аварии на Скниловском мосту во Львове, что повлекло ограничение движения и задержку общественного транспорта на мосту.

Общество •   •  18121 просмотра
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено