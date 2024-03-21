Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

российские корабли не были задействованы во время утренней массированной атаки по Украине. Они не выходят на патрулирование уже в течение двух недель, а ракетоносители уже больше месяца находятся на базе.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Юг в этот раз находился в боевой работе, но больше это касалось отслеживания направления ракет. Вы видели все по мониторинговым чатам, что траектория ракет была сложная, совершали маневры, пытались обойти системы ПВО, поэтому работали по всей стране фактически - рассказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, наблюдается повышенная активность беспилотной вражеской разведки.

Корабли не были задействованы в этой атаке, они находились в пунктах базирования и не выходят на патрулирование уже в течение двух недель, а ракетоносители уже больше месяца находятся на базе - сказала Гуменюк.

Дополнение

Силы ПВО во время утренней атаки уничтожили 31 ракету - две баллистические и 29 - крылатых. 18 марта Гуменюк сообщала, что рф не отказалась от проведения массированных ракетных ударов, и вполне вероятно, пауза могла быть связана с ответственным для агрессора этапом на фоне "выборов" президента.