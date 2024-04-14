Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

россияне не применяют бронированную технику и проводят мощные ротации, что свидетельствует об их подготовке к чему-то. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По ее словам, наши военные наблюдают, что россияне проводят ротации и акцентируют внимание больше на Восток.

Мы видим, что они проводят мощные ротации - это означает, что у них не все очень хорошо и спокойно в их войске, также видим, что свою активность они акцентировано перенесли ближе к Востоку - говорит Гуменюк.

Также она прокомментировала ситуацию, относительно накопления бронетехники россиянами.

Характерно, что бронетехнику они пока не используют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства как багги и мотоциклы. Это означает, что техника к чему-то готовится - добавила она.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 453 650 человек личного состава и 7174 танков.