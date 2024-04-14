Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
ukrainaУкраина
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  153498 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  152082 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  153790 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  167912 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126464 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137266 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161980 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139921 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134544 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117942 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

  •  4435 просмотра
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

  •  6360 просмотра
Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

  •  6515 просмотра
Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

  •  9967 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

  •  9684 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

  •  11244 просмотра
Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

  •  11755 просмотра
Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

  •  11272 просмотра
Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

  •  12607 просмотра
Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

  •  13951 просмотра

Популярные

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

  •  37631 просмотра
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

  •  30154 просмотра
Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

Байден и Нетаньяху говорят по телефону после нападения Ирана на Израиль

  •  37473 просмотра
118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

  •  55907 просмотра
Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность

Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность

  •  48891 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  203784 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  246126 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  263626 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  269581 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  307661 просмотра

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

россияне не используют бронетехнику и проводят мощные ротации, что свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся, при этом смещая свою активность ближе к Востоку.

Война •   •  4435 просмотра
Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Враг обстрелял и повредил энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в области применяются графики отключений.

Общество •   •  6360 просмотра
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай с целью укрепления связей со своим главным торговым партнером на фоне растущей поддержки Пекином москвы.

Новости Мира •   •  6515 просмотра
Шольц начал свой визит в Китай на фоне усиления поддержки Пекином москвы

Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 33 взрыва.

Война •   •  9967 просмотра
Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден созвал лидеров G7 для координации единого дипломатического ответа после того, как Иран и его посредники совершили беспрецедентную воздушную атаку на объекты в Израиле.

Новости Мира •   •  9684 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

В 10-ю годовщину Антитеррористической операции Главнокомандующий Александр Сырский поблагодарил воинов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Война •   •  11244 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое местных жителей, еще пять получили ранения.

Война •   •  11755 просмотра
Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, чтобы обсудить призыв Израиля осудить нападения Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Новости Мира •   •  11272 просмотра
Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Иран предупреждает о "более сильном и решительном" ответе в случае нападения Израиля после недавних иранских ударов.

Новости Мира •   •  12607 просмотра
Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Общество •   •  13951 просмотра
Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"