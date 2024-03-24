Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк

Максимальная концентрация дронов этой ночью была на Днепропетровщине. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По информации, этой ночью на Днепропетровщине наблюдалась максимальная концентрация дронов в рамках второй волны воздушных атак врага.

Нападение произошло всего через полчаса после первого и длилось около 1,5 часа. российские силы сосредоточились на промышленности юго-восточных регионов, особенно в Днепропетровской области, а также на припортовой инфраструктуре Подунавья.

Путем рассредоточения внимания противовоздушных оборонительных систем враг пытался истощить украинские подразделения.

Напомним

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты во время атаки использовали 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, выпущенных из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударных БпЛА типа "Shahed".

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников