Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук будет начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В то же время он продолжит освещать деятельность ВМС. Об этом он сообщил журналисту УНН.

Я буду спикером (центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга - ред.) Я вступаю в эту должность. Сейчас идет процесс оформления документов по этому назначению. Я только имею некоторое время потратить сейчас на ознакомление с ситуацией, структурой, потому что объем работы достаточно большой - рассказал Плетенчук.

Также он сообщил, что останется спикером Военно-морских сил ВСУ.

"Я буду продолжать освещать деятельность ВМС по решению командующих Военно-морских Сил. То есть буду прикрывать оба направления", - сказал Плетенчук.

Дополнение

19 апреля сообщалось, что полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Более 150 медийщиков, изданий и объединений обратились в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова с требованием уволить начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.