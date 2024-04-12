рф пытается выбивать подразделения с плацдарма на левом берегу и давит в направлении Роботино

российские оккупанты пытаются выбивать украинские подразделения с плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине, и давят в направлении Роботино. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация на суше на линии соприкосновения остается достаточно сложной. Но это определяется как раз тем, что враг продолжает штурмовать наши позиции, пытается выбивать наши подразделения с левобережного плацдарма, давит в направлении Роботино, продолжают свои натиски на Старомайорском направлении, при этом не использует бронетехники, - рассказала Гуменюк.

Детали

Она отметила, что россияне на Запорожском сегменте фронта применяют авиацию усиливая свои подразделения, а на Херсонском направлении на левобережном плацдарме основное сопротивление делают на применении артиллерии, минометных расчетов и дронов.

Мощность применения дронов кстати, колеблется в зависимости от поставок, от того, что имеют в своем арсенале подразделения оккупационных войск. Но штурмовая активность остается более-менее постоянной, - сказала Гуменюк.

Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины