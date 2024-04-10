Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

Украинские пограничники показали как сейчас уничтожают бронетехнику, пехоту и склады оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

Линия фронта на Херсонщине проходит по Днепру. Такое расположение войск ощутимо влияет на ход боевых действий. В частности, возрастает роль разведывательных и ударных беспилотников, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что благодаря активному применению FPV-дронов пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны уничтожают военную технику, склады и личный состав врага. Это заставляет российские подразделения оттягивать свои силы дальше от реки и усложняет им логистику.

Напомним

Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.