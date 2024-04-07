Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"

Планы россиян мобилизовать 300 тыс. человек может коснуться и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, которые подались в списки избирателей во время так называемой кампании перед "выборами", уже "на карандаше". Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Они (оккупанты - ред.) сейчас формируют мобилизационные ресурсы. То есть и провозглашенная мобилизация на 300 тыс. человек может коснуться вполне и временно оккупированных территорий и их населения. Поэтому люди, которые уже подались в списки избирателей во время этой кампании перед "выборами", уже "на карандаше", как говорится. Их данные учитываются как дополнительный ресурс, - рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты собирают жителей оккупированных территорий в так называемые "отряды территориальной обороны".

Формируются также и оборонительные сооружения. Сначала люди формируются в отрядах на местах, а затем перевозятся на так называемые полигоны, где формируется уже боевое подразделение и передается уже ближе к линии боевого соприкосновения. Также оккупанты на временно оккупированных территориях сейчас заняты инвентаризацией имущества там где выехали люди не желая участвовать в выборах, - сказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что еще одним акцентом в работе оккупантов является молодежь и дети, которых россияне милитаризируют.

Дополнение

Луганская областная государственная администрация сообщала, что в так называемой "лнр" усилили принудительные меры по призыву, объявляя в розыск тех, кто не явился по повестке.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. военных.