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Зеленский отметил орденами украинских и иностранных медийщиков, четверым присвоил звание заслуженного журналиста

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Президент наградил медийщиков за вклад в освещение войны по случаю Дня журналиста. В список вошли представители украинских и иностранных изданий.

Зеленский отметил орденами украинских и иностранных медийщиков, четверым присвоил звание заслуженного журналиста
фото иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских и иностранных работников медиа по случаю Дня журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня. Об этом говорится в указе Президента №482/2026, передает УНН.

Детали

Согласно указу, Президент наградил журналистов государственными наградами "за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, высокое профессиональное мастерство и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".

Орденом "За заслуги" III степени награждены:

  • Боброва Виктория (посмертно) - продюсер, лейтенант Вооруженных Сил Украины;
    • Гуменюк Наталия - журналист, исполнительный директор ОО “Лаборатория журналистики общественного интереса”;
      • Гусак Наталья - корреспондент отдела редакции ГП “Мультимедийная платформа иновещания Украины”;
        • Дорошенко Константин - колумнист, корреспондент агентства “Radio France International на украинском”;
          • Забриски Зарина - американская журналистка, военный корреспондент изданий “Byline Times” и “Euromaidan Press”;
            • Казанжи Игорь - телеоператор отдела региональной редакции “Мы-Украина”;
              • Кравченко Андрей - фотограф международного информационного агентства “Bloomberg News” в Украине;
                • Набер Ибрагим - военный корреспондент, шеф-корреспондент издания “Вельт”;
                  • Назаренко Александр - телеоператор отдела департамента “СЛМ Новости”;
                    • Опаленко Роберт - редактор группы редакции департамента 1+1;
                      • Павлов Павел - телеоператор 24 канала;
                        • Почтев Андрей - корреспондент необособленного структурного подразделения Запорожской области “СЛМ Новости”;
                          • Робертсон Кейлан Патрик - ирландский журналист, документалист, видеорепортер;
                            • Рудя Любовь - директор – редактор “Редакция районной газеты “Сельские новости”, Херсонская область;
                              • Сиоан Стефан - французский журналист, корреспондент Международного агентства “Liberation” в Киеве;
                                • Терлецкий Егор - младший оператор отдела департамента “United24” ГП “Дия”;
                                  • Томиленко Сергей - председатель Национального союза журналистов Украины;
                                    • Химич Александр - журналист – политический обозреватель информационного агентства “РБК-Украина”.

                                      Орденом княгини Ольги II степени награждена корреспондент 1+1 Юлия Кириенко-Меринова.

                                      Орденом княгини Ольги III степени награждены:

                                      • Белостоцкая Элла - главный редактор 1+1;
                                        • Близнякова Елена - ведущий специалист отдела департамента “United24” ГП “Дия”;
                                          • Бутенко Виктория - старший продюсер телекомпании “CNN International (США)”;
                                            • Василенко Ксения (Соня Кошкина) - шеф-редактор онлайн-медиа "LB.UA";
                                              • Дунская Ольга - корреспондент отдела региональной редакции “Мы-Украина”;
                                                • Ковальская Нелли - корреспондент 1+1;
                                                  • Краснолуцкая Дарья - глава бюро Международного информационного агентства "Bloomberg News" в Украине;
                                                    • Лисунова Екатерина - медийный советник американской общественной организации "Razom for Ukraine";
                                                      • Мамонова Анна - специальный корреспондент издания "Бабель", документатор военных преступлений Общественной организации "Лаборатория журналистики общественного интереса";
                                                        • Пилюгина Карина - продюсер военного направления "Ukraїner W", фотограф и автор проектов;
                                                          • Прощенко Валерия - корреспондент отдела “Интерфакс-Украина”;
                                                            • Сеитбулаева Эльвина - корреспондент отдела Киевской редакции “Мы-Украина”;
                                                              • Трощук София - журналист, ведущая 24 канала;
                                                                • Халилова Гульсум - журналистка, телеведущая, специальный корреспондент первого крымскотатарского телеканала "ATR".

                                                                  Кроме того, звание заслуженный журналист Украины присвоено:

                                                                  • Борисову Олегу - начальнику отдела “Мультимедийная платформа иновещания Украины”;
                                                                    • Братушке Наталии - директору “Телерадиокомпании “Видикон”, город Сумы;
                                                                      • Дармоструку Игорю - шеф-редактору онлайн-издания “КиевВласть”;
                                                                        • Череватому Сергею - генеральному директору “Укринформ”.

                                                                          Напомним

                                                                          Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу журналистов фиксацией нашей правды о войне и доказательств российских преступлений.

                                                                          Павел Башинский

                                                                          ОбществоПолитика
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