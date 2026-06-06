Зеленский отметил орденами украинских и иностранных медийщиков, четверым присвоил звание заслуженного журналиста
Киев • УНН
Президент наградил медийщиков за вклад в освещение войны по случаю Дня журналиста. В список вошли представители украинских и иностранных изданий.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских и иностранных работников медиа по случаю Дня журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня. Об этом говорится в указе Президента №482/2026, передает УНН.
Детали
Согласно указу, Президент наградил журналистов государственными наградами "за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, высокое профессиональное мастерство и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".
Орденом "За заслуги" III степени награждены:
- Боброва Виктория (посмертно) - продюсер, лейтенант Вооруженных Сил Украины;
- Гуменюк Наталия - журналист, исполнительный директор ОО “Лаборатория журналистики общественного интереса”;
- Гусак Наталья - корреспондент отдела редакции ГП “Мультимедийная платформа иновещания Украины”;
- Дорошенко Константин - колумнист, корреспондент агентства “Radio France International на украинском”;
- Забриски Зарина - американская журналистка, военный корреспондент изданий “Byline Times” и “Euromaidan Press”;
- Казанжи Игорь - телеоператор отдела региональной редакции “Мы-Украина”;
- Кравченко Андрей - фотограф международного информационного агентства “Bloomberg News” в Украине;
- Набер Ибрагим - военный корреспондент, шеф-корреспондент издания “Вельт”;
- Назаренко Александр - телеоператор отдела департамента “СЛМ Новости”;
- Опаленко Роберт - редактор группы редакции департамента 1+1;
- Павлов Павел - телеоператор 24 канала;
- Почтев Андрей - корреспондент необособленного структурного подразделения Запорожской области “СЛМ Новости”;
- Робертсон Кейлан Патрик - ирландский журналист, документалист, видеорепортер;
- Рудя Любовь - директор – редактор “Редакция районной газеты “Сельские новости”, Херсонская область;
- Сиоан Стефан - французский журналист, корреспондент Международного агентства “Liberation” в Киеве;
- Терлецкий Егор - младший оператор отдела департамента “United24” ГП “Дия”;
- Томиленко Сергей - председатель Национального союза журналистов Украины;
- Химич Александр - журналист – политический обозреватель информационного агентства “РБК-Украина”.
Орденом княгини Ольги II степени награждена корреспондент 1+1 Юлия Кириенко-Меринова.
Орденом княгини Ольги III степени награждены:
- Белостоцкая Элла - главный редактор 1+1;
- Близнякова Елена - ведущий специалист отдела департамента “United24” ГП “Дия”;
- Бутенко Виктория - старший продюсер телекомпании “CNN International (США)”;
- Василенко Ксения (Соня Кошкина) - шеф-редактор онлайн-медиа "LB.UA";
- Дунская Ольга - корреспондент отдела региональной редакции “Мы-Украина”;
- Ковальская Нелли - корреспондент 1+1;
- Краснолуцкая Дарья - глава бюро Международного информационного агентства "Bloomberg News" в Украине;
- Лисунова Екатерина - медийный советник американской общественной организации "Razom for Ukraine";
- Мамонова Анна - специальный корреспондент издания "Бабель", документатор военных преступлений Общественной организации "Лаборатория журналистики общественного интереса";
- Пилюгина Карина - продюсер военного направления "Ukraїner W", фотограф и автор проектов;
- Прощенко Валерия - корреспондент отдела “Интерфакс-Украина”;
- Сеитбулаева Эльвина - корреспондент отдела Киевской редакции “Мы-Украина”;
- Трощук София - журналист, ведущая 24 канала;
- Халилова Гульсум - журналистка, телеведущая, специальный корреспондент первого крымскотатарского телеканала "ATR".
Кроме того, звание заслуженный журналист Украины присвоено:
- Борисову Олегу - начальнику отдела “Мультимедийная платформа иновещания Украины”;
- Братушке Наталии - директору “Телерадиокомпании “Видикон”, город Сумы;
- Дармоструку Игорю - шеф-редактору онлайн-издания “КиевВласть”;
- Череватому Сергею - генеральному директору “Укринформ”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу журналистов фиксацией нашей правды о войне и доказательств российских преступлений.