Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Гуменюк уволен с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению, полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024 - Генеральный штаб ВСУ.

По информации, в связи с этим уже начался отбор кандидатов на эту должность. Следовательно, новый руководитель центра должен вскоре стать "голосом" Сил обороны Юга.

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга продолжает свою работу в штатном режиме, обеспечивая связь с общественностью и медиа.

Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании