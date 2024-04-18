Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании

Более 150 медийщиков, изданий и объединений обратились в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова с требованием уволить начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк. Комитет планирует рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании, а также, возможно, обратится в Генеральный штаб. Об этом сообщил председатель комитета Ярослав Юрчишин, передает УНН.

В комитет по вопросам свободы слова обратились более 150 медийщиков, изданий и объединений. Украинские и иностранные журналисты, фотографы, фиксеры, операторы и редакторы требуют уволить руководительницу коммуникаций ОК Юг Наталью Гуменюк - сообщил Юрчишин.

Он отметил, что по словам медийщиков, их деятельности препятствуют на этом направлении, среди которых - недостаточное освещение подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Поэтому мировые медиа искали информацию о разрушении дамбы в источниках вражеской пропаганды. Также необходимо больше освещать наших воинов, которые держат фронт на юге и жителей этих регионов, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. Я полностью поддерживаю мнение, что безопасность наших военных - это первый приоритет. Однако именно мы должны давать возможность освещать российские преступления и подвиги наших защитников и защитниц. Если мы не будем говорить о войне - о ней миру расскажет враг. И подача информации будет точно не в нашу пользу", - добавил Юрчишин.

По словам нардепа, письмо планируют рассмотреть на ближайшем заседании комитета, а также комитет может обратиться в Генштаб по этому вопросу.

Напомним

Украинские журналисты написали коллективную жалобу к Главнокомандующему ВСУ, Министру обороны и начальнику Генштаба о деятельности пресс-секретаря ОК "ЮГ" Натальи Гуменюк. По словам медийщиков Гуменюк запрещает освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей. Журналисты требуют от военного руководства заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями".

Сама же Гуменюк обвинения отвергла, отметив, что то, что вменяется о неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда.