Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  156801 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  192517 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  192728 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  160533 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116909 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128130 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139223 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137851 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124318 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании

Более 150 медийщиков и ассоциаций требуют увольнения Натальи Гуменюк, руководителя отдела коммуникаций Южного командования сил обороны Украины, обвиняя ее в препятствовании освещению российских военных преступлений и разрушения Каховской дамбы в средствах массовой информации. Комитет ВР планирует рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

Общество •   •  8238 просмотра
Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании

В УАФ обнаружили убытков на более 1,3 млрд гривен: обнародованы предварительные результаты проверки

Аудит деятельности Украинской ассоциации футбола за 2015-2023 годы выявил отток более 1,3 миллиарда гривен из-за потерь от операций с оффшорными компаниями, нецелевое использование депозитов и закупки по завышенным ценам.

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В УАФ обнаружили убытков на более 1,3 млрд гривен: обнародованы предварительные результаты проверки

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 17 атак - Генштаб

Украинские защитники провели 71 боевое столкновение, отбив большинство российских атак на Бахмутском направлении, где враг 17 раз штурмовал украинские позиции.

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На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 17 атак - Генштаб

Байден назвал Китай ксенофобской страной. В КНР ответили

Президент США Джо Байден назвал Китай "ксенофобским" и заявил, что он имеет реальные экономические проблемы. В МИД Китая ответили, что до сих пор непонятно эти слова "касаются Китая или самих США".

Новости Мира •   •  9993 просмотра
Байден назвал Китай ксенофобской страной. В КНР ответили

Суд снял арест с части имущества, фигурирующего в деле Гринкевичей

Суд снял арест с части имущества компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого по делу о махинациях с поставками одежды для Вооруженных сил Украины на сумму 1 млрд грн.

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Суд снял арест с части имущества, фигурирующего в деле Гринкевичей

Google увольняет 28 сотрудников, которые десять часов протестовали против сотрудничества компании с Израилем

Google уволил 28 сотрудников, которые в течение 10 часов протестовали против облачного контракта компании с Израилем и Amazon на сумму 1,2 миллиарда долларов, который, как утверждают активисты, может поддержать палестинский апартеид.

Новости Мира •   •  10044 просмотра
Google увольняет 28 сотрудников, которые десять часов протестовали против сотрудничества компании с Израилем

Аргентина стремится к глобальному партнерству с НАТО

Аргентина выразила намерение стать глобальным партнером НАТО и работать над восстановлением связей для модернизации и подготовки своих вооруженных сил по стандартам НАТО.

Новости Мира •   •  9324 просмотра
Аргентина стремится к глобальному партнерству с НАТО

Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

Задержанному в Польше мужчине грозит до 8 лет заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами и подготовку покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Война •   •  12788 просмотра
Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Российские власти задержали в оккупированном Крыму 12 членов группы "Белая мачта", обвинив их в связях с проукраинскими добровольческими формированиями, изъяв оружие, экстремистскую литературу и неонацистскую символику.

Война •   •  13183 просмотра
В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

Зеленский встретился с представителями еврейской общины в Киеве накануне Песаха, поблагодарив их за поддержку борьбы Украины за свободу и подчеркнув важность борьбы за свободу, которую символизирует праздник Песах.

политика •   •  12845 просмотра
Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах