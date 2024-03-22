Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

российские оккупанты нанесли этой ночью более мощные обстрелы, чем предыдущие. Для ударов враг применял не только авиационные ракеты. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

"Очевидно, что более мощный (обстрел - ред.), потому что и по количеству, и по качеству это были другие ракеты, и не только авиационные. В последнее время враг активизировал применение баллистики и в частности по южным регионам мы это видим. В то же время они имеют серьезный недостаток - отсутствие воздушного развернутого мощного разведывательного пункта А-50 - и пытаются компенсировать эту дыру в разведобеспечении беспилотными разведдронами. Мы видим, что они активизировались и на нашем направлении, в том числе мы регулярно сбиваем их и над морем также", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что такое большое количество самолетов, которое было задействовано оккупантами во время последнего обстрела, было направлено на досборку информации.

Также она рассказала, что сейчас остается угроза обстрела с Черного моря, даже тогда, когда ни одного ракетоносителя нет на боевом дежурстве.

"Враг способен применить ракетоносители, даже из бухты из акватории порта, в котором он базируется. Такие случаи уже случались во время полномасштабного вторжения", - сказала Гуменюк.

Напомним

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 марта уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет.