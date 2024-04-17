Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала заявление журналистов с требованием уволить ее с должности из-за препятствования работе СМИ, отметив, что то, что обвиняется о неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда.

Об этом она заявила в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Во-первых, там (в заявлении - ред.) указаны факты без единого доказательства. Абсолютно без единого. Во-вторых, ни одного нарушения приказа №73 со стороны Центра стратегических коммуникаций, Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга не было допущено. Все мероприятия, которые происходили, выполнялись абсолютно и велись в соответствии с распоряжениями штабов и соответствующего приказа, который и предусматривает такой порядок действий. Освещение происходило даже в сверхсложных условиях. То, что говорят о неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда, потому что было отработано более 800 запросов в течение одной недели, сразу после подрыва Каховской ГЭС, в упрощенном порядке - сказала Гуменюк.

Напомним,

Украинские журналисты написали коллективную жалобу к Главнокомандующему ВСУ, Министру обороны и начальнику Генштаба относительно деятельности пресс-секретаря ОК "ЮГ" Натальи Гуменюк.

По словам медийщиков Гуменюк запрещает освещать военные преступления рф в зоне ответственности военнослужащих.

Журналисты требуют от военного руководства заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями".