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Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области
Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.
ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который будет регулировать занятость и социальную защиту домашних работников, определяя домашний труд, трудовые договоры, возрастные ограничения и ответственность за обеспечение безопасных условий труда.
рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе
Ожидается, что рф наложит вето на резолюцию ООН, направленную на предотвращение развертывания оружия массового уничтожения в космосе, несмотря на широкую поддержку других членов Совета Безопасности.
США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью
В марте Соединенные Штаты предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета помощи на сумму 300 миллионов долларов, что позволит украинским войскам наносить удары по российским целям в любой точке оккупированных территорий.
На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша
На Волыни, в Любомле, спасатели отперли замок в квартире, где остался двухлетний мальчик без матери.
Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно
Блокчейн-платежная компания Block Джека Дорси сместила акцент с разработки отдельного майнинг-чипа на создание полноценной системы майнинга биткоинов, имея целью децентрализовать поставки оборудования для майнинга.
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье
Российские оккупанты 6 раз обстреляли 4 громады Сумской области, зафиксировав 23 взрыва, используя артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиаудары.
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"
В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", направленной на обеспечение безопасности журналистов и защиту свободы слова в условиях военного положения.
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей
Пятеро спасателей получили ранения в результате второго взрыва во время тушения пожара, вызванного детонацией неизвестного взрывного устройства в Николаеве.
Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов
В селе Крещатик Черкасской области затопило улицу, от суши отрезаны 12 домохозяйств и 13 домов.