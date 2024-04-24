Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Новый начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук обсудил с журналистами Одесской области основные вопросы развития дальнейшей коммуникации и сотрудничества в области. О встрече Плетенчук сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает УНН.

Сегодня провели важную встречу в формате "off the record" с представителями местных СМИ Одесской области на базе Общественное Одесса в их замечательном Odesa Hub. Обсудили основные вопросы развития дальнейшей коммуникации и сотрудничества в области. Откровенно, честно, продуктивно. Работаем дальше. - написал Плетенчук.

Дополнительно

С начала этой недели Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, занял дополнительное "кресло" руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, заменив на этой должности Наталью Гуменюк.

Этому предшествовала коллективная жалоба журналистов к Главнокомандующему ВСУ, Министру обороны и начальнику Генштаба. Медийщики требовали уволить Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за ее запрет освещения военных преступлений России и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.

С аналогичным требованием они обратились в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

19 апреля полковник Наталья Гуменюк была уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.