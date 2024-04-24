Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  100909 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  111875 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  110803 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  109241 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103153 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101456 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136983 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157601 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154145 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154051 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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23 апреля 2024, 08:23  •  200727 просмотра
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22 апреля 2024, 13:19  •  241188 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  504353 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  421131 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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18 апреля 2024, 13:51  •  466637 просмотра

Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.

Война •   •  4755 просмотра
Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который будет регулировать занятость и социальную защиту домашних работников, определяя домашний труд, трудовые договоры, возрастные ограничения и ответственность за обеспечение безопасных условий труда.

Общество •   •  5461 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении

рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе

Ожидается, что рф наложит вето на резолюцию ООН, направленную на предотвращение развертывания оружия массового уничтожения в космосе, несмотря на широкую поддержку других членов Совета Безопасности.

политика •   •  5565 просмотра
рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе

США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

В марте Соединенные Штаты предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета помощи на сумму 300 миллионов долларов, что позволит украинским войскам наносить удары по российским целям в любой точке оккупированных территорий.

Война •   •  5854 просмотра
США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

На Волыни, в Любомле, спасатели отперли замок в квартире, где остался двухлетний мальчик без матери.

Общество •   •  7630 просмотра
На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Блокчейн-платежная компания Block Джека Дорси сместила акцент с разработки отдельного майнинг-чипа на создание полноценной системы майнинга биткоинов, имея целью децентрализовать поставки оборудования для майнинга.

Технологии •   •  7943 просмотра
Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Российские оккупанты 6 раз обстреляли 4 громады Сумской области, зафиксировав 23 взрыва, используя артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиаудары.

Война •   •  9736 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", направленной на обеспечение безопасности журналистов и защиту свободы слова в условиях военного положения.

политика •   •  10911 просмотра
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Пятеро спасателей получили ранения в результате второго взрыва во время тушения пожара, вызванного детонацией неизвестного взрывного устройства в Николаеве.

Криминал и ЧП •   •  10032 просмотра
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

В селе Крещатик Черкасской области затопило улицу, от суши отрезаны 12 домохозяйств и 13 домов.

Общество •   •  11809 просмотра
Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов