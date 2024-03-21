россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

На фоне масштабных потерь черноморского флота вблизи оккупированного Крыма россия перебрасывает корабли в Новороссийск. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.

Детали

По его словам, оккупанты не могут покинуть Крым, ведь это будет считаться бегством, но постепенно переносят инфраструктуру черноморского флота в Новороссийск.

Передислокация в Новороссийск продолжается, хотя они (россияне - ред.) и не могут полностью оставить временно оккупированный Крым без инфраструктуры и в том числе военно-морских сил. Иначе это уже фактически будет означать бегство. Но так в Новороссийск и штабная инфраструктура и суда это то, что активно перебрасывается - рассказал Юсов.

Также по его словам, последние уничтоженные корабли рф привели к тому, что оккупанты почти не выводят флот в море.

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После уничтожений ракетных катеров, десантных кораблей, корвета - мы их в море не видим. Они пытаются менять тактику, искать какие-то новые инструменты защиты. Но и украинские Силы безопасности и обороны не будут ждать, а будут действовать дальше - подытожил представитель ГУР.

Напомним

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские ракетоносители уже месяц не несут боевого дежурства в Черном море, только патрульные катера время от времени появляются, чтобы починить боновые заграждения.