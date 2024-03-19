Британская разведка: военное ведомство рф ищет способы сохранить флот в Черном море

Военное ведомство россии ищет способы сохранить флот в Черном море. Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, успех Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании, которая продолжается, привел к визиту министра обороны россии сергея шойгу на командный пункт Черноморского флота (ЧФ) в Крым 17 марта 2024 года.

шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность военно-морских сил. По данным минобороны россии, он объявил о новых мерах для подразделений ЧФ по снижению угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов.

По данным британской разведки, особое внимание уделялось проведению ежедневных учений по обеспечению готовности к борьбе дронами, чтобы дать возможность экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью. шойгу также приказал оснастить неустановленные объекты дополнительным крупнокалиберным оружием для усиления их защиты.

российский военно-морской флот, скорее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы усиливается, - говорится в сообщении.

Напомним

Минобороны Великой Британии в отчете на основе разведданных проанализировало последствия уничтожения российского корабля "сергей котов", указав, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра вмс рф в Черном море.

