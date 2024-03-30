Оккупанты на левобережье в Херсонской области решились на 3 штурма, но отошли с потерями - Силы обороны Юга

На левобережье в Херсонской области российские оккупанты за прошедшие сутки решились на 3 штурма, но они оказались неудачными. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Детали

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций", - говорится в сообщении Сил обороны Юга в Telegram.

Сообщается, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, успеха не имели.

"На левобережье Днепра Херсонской области решились на 3 штурма, но и они оказались неудачными. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители находятся в пунктах базирования", - сказано в сообщении.

Дополнение

В начале марта начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что на Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения.