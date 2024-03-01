На Херсонщині ЗСУ укріплюють оборонні споруди, окупанти намагаються захопити плацдарм в районі Кринок - Гуменюк
Київ • УНН
Українські війська зміцнюють оборонні споруди в Херсонській області, в той час як російські війська продовжують спроби захопити плацдарм у селі Кринки шляхом "м'ясних штурмів".
На Херсонщині Сили оборони наразі укріплюють оборонні споруди. російські війська продовжують "м’ясні штурми", намагаючись захопити плацдарм у селі Кринки Херсонської області. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Українські війська там(у Кринках-ред.) закріпленні. І ворог продовжує їх штурмувати причому не змінюючи тактики.. Штурми з боку ворога — суто „м'ясні", за минулу добу вони спромоглися на чотири штурми
За її словами, окупанти загалом сформували потужне угрупування на лівому березі Дніпра, проте воно зосереджено на Запорізькому напрямку і на посиленні військ на сході.
Також Гуменюк повідомила, що Сили оборони на Херсонщині укріплюють вже збудовані оборонні споруди.
"Це не зведення нових споруд з нуля, а це укріплення тих споруд, які були" , вказала Гуменюк.
"Така логіка введення бойових дій. Тут нічого страшного або критичного немає... Це означає, що ми готові до будь-якого розвитку подій і наші рубежі укріплені", - додала вона.
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