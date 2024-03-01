На Херсонщині ворог поцілив у заклад освіти та комунальну техніку, двоє поранених
Київ • УНН
Російські військові обстріляли кілька населених пунктів у Херсонській області України, пошкодивши житлові будинки, приватні будинки, школу, транспортні засоби та поранивши двох людей.
У Херсонській області російські військові обстріляли 18 населених пунктів та місто Херсон, пошкодивши житлові будинки, заклад освіти, транспортні засоби та поранивши двох людей, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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З його слів, минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку та місто Херсон.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки. Також зафіксовані влучання у комунальну техніку. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега 01.03.24, 03:16 • 34064 перегляди