росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега
Київ • УНН
Ворожі сили обстрілюють місто Херсон з окупованого лівого берега Дніпра.
рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Херсон під ворожим вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія вибухів пролунала у прибережних зонах.
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Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Херсоні29.02.24, 11:25 • 26423 перегляди