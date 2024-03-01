россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов "Вышеградской группы" + Украина в Праге, поблагодарив представителей за поддержку против российской агрессии, но отметив, что Украина все еще сталкивается с нехваткой боеприпасов, что позволяет рф укреплять свои позиции.