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Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне

Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:25  •  12977 просмотра

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32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.

28 февраля враг обстрелял Днепровский район Херсона, снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Вчера вечером российские войска били по Днепровскому району Херсона. "Прилетело" по многоквартирному дому,

- говорится в сообщении.

Детали

В собственном доме под удар попал 32-летний мужчина. Его со взрывной травмой и ранением плеча доставили в больницу.

Напомним

В результате обстрелов армии рф 28 февраля на Херсонщине один человек погиб, еще два получили ранения, есть разрушения. В Херсоне враг попал в объект критической инфраструктуры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
dneprДнепр
telegramТелеграмма
khersonХерсон
Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Херсоні
Prokudin shows the consequences of occupants' shelling of an apartment building in Kherson
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