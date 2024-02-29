Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
Киев • УНН
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
28 февраля враг обстрелял Днепровский район Херсона, снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Вчера вечером российские войска били по Днепровскому району Херсона. "Прилетело" по многоквартирному дому,
Детали
В собственном доме под удар попал 32-летний мужчина. Его со взрывной травмой и ранением плеча доставили в больницу.
Напомним
В результате обстрелов армии рф 28 февраля на Херсонщине один человек погиб, еще два получили ранения, есть разрушения. В Херсоне враг попал в объект критической инфраструктуры.
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
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