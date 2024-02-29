Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне

28 февраля враг обстрелял Днепровский район Херсона, снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Вчера вечером российские войска били по Днепровскому району Херсона. "Прилетело" по многоквартирному дому, - говорится в сообщении.

Детали

В собственном доме под удар попал 32-летний мужчина. Его со взрывной травмой и ранением плеча доставили в больницу.

Напомним

В результате обстрелов армии рф 28 февраля на Херсонщине один человек погиб, еще два получили ранения, есть разрушения. В Херсоне враг попал в объект критической инфраструктуры.