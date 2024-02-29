Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, за добу в області через обстріли загинула одна людина
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинула одна людина, пошкоджено критично важливу інфраструктуру.
Внаслідок обстрілів армії рф 28 лютого на Херсонщині одна людина загинула, ще дві отримали поранення, є руйнування. У Херсоні ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив у четвер голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.
У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс.
Внаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки.
Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення