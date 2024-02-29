Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

В результате обстрелов армии рф 28 февраля на Херсонщине один человек погиб, еще два получили ранения, есть разрушения. В Херсоне враг попал в объект критической инфраструктуры, сообщил в четверг председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Львов, Нововоронцовку, Берислав, Томарино, Змиевку, Антоновку, Днепровское, Понятовку, Станислав, Садовое, Михайловку, Качкаровку, Новоберислав, Тягинку, Осокоровку, Одрадокаменку, Ромашково, Зимовник, Ингулец и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 40 частных домов.

В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс.

В результате обстрелов в населенных пунктах области повреждены админздания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные постройки и автомобили.