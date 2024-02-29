Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  122095 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  140532 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  138564 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  139295 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  137221 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  160711 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  177033 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  161535 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  176907 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185964 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 07:00  •  3153 просмотра

Read in English

В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.

В результате обстрелов армии рф 28 февраля на Херсонщине один человек погиб, еще два получили ранения, есть разрушения. В Херсоне враг попал в объект критической инфраструктуры, сообщил в четверг председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН

Детали 

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Львов, Нововоронцовку, Берислав, Томарино, Змиевку, Антоновку, Днепровское, Понятовку, Станислав, Садовое, Михайловку, Качкаровку, Новоберислав, Тягинку, Осокоровку, Одрадокаменку, Ромашково, Зимовник, Ингулец и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 40 частных домов. 

В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс.

В результате обстрелов в населенных пунктах области повреждены админздания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные постройки и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения

- написал Прокудин в соцсетях.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, за добу в області через обстріли загинула одна людина
Occupants hit a critical infrastructure facility in Kherson, one person died in the region due to shelling over the day
Новости по теме

Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, повреждена критически важная инфраструктура.

Война •   •  3153 просмотра
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 61 российского лица и компании в ответ на вторжение россии в Украину.

Война •   •  4188 просмотра
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Сегодня Международный день редких заболеваний

Международный день редких заболеваний отмечается 29 февраля с целью повышения осведомленности о редких заболеваниях и их влиянии на жизнь людей.

Общество •   •  4856 просмотра
Сегодня Международный день редких заболеваний

Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генеральный штаб Украины уточнил потери россии с начала вторжения 24 февраля: более 413 760 военнослужащих погибло, 6 593 танка уничтожено, а также сотни единиц другой военной техники.

Война •   •  8328 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: Сырский посетил район боевых действий и принял ряд решений

Ситуация остается сложной на многих участках линии фронта, особенно напряженными являются бои на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские войска пытаются захватить такие населенные пункты, как Тоненькое и Орловка.

Война •   •  9412 просмотра
Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: Сырский посетил район боевых действий и принял ряд решений

По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

Украинские военные сообщили о нанесении удара из реактивных систем залпового огня по сосредоточению российских войск в Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли 19 российских оккупантов, включая заместителя командира, и 12 получили ранения, в том числе командир подразделения.

Война •   •  13393 просмотра
По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

Командующий ВС ВС Украины объявил, что еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит 29 февраля - в день, который случается лишь раз в четыре года.

Война •   •  14306 просмотра
Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке

Воздушные силы предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке страны.

Война •   •  14265 просмотра
Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке

россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  13793 просмотра
россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

Министерство здравоохранения Газы проинформировало о более 30 000 погибших в результате конфликта с Израилем, по данным ХАМАС, причем только вчера было убито по меньшей мере 79 человек.

Война •   •  14880 просмотра
Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы