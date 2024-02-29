Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Херсоні
Київ • УНН
32-річний чоловік отримав вибухове поранення і травму плеча після того, як 28 лютого російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок у Дніпровському районі Херсона.
28 лютого ворог обстріляв Дніпровський район Херсона, снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Учора ввечері російські війська били по Дніпровському району Херсона. "Прилетіло" по багатоквартирному будинку,
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У власній оселі під удар потрапив 32-річний чоловік. Його з вибуховою травмою та пораненням плеча доставили до лікарні.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів армії рф 28 лютого на Херсонщині одна людина загинула, ще дві отримали поранення, є руйнування. У Херсоні ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури.