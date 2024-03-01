В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых

В Херсонской области российские военные обстреляли 18 населенных пунктов и город Херсон, повредив жилые дома, учебное заведение, транспортные средства и ранив двух человек, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Томину Балку, Кизомыс, Берислав, Казацкое, Качкаровку, Львово, Тягинку, Янтарное, Днепровское, Золотую Балку, Ингулец, Понятовку, Береговое, Садовое, Осокоровку, Змиевку, Одрадокаменку и город Херсон.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены многоэтажка и 32 частных дома, здание учебного заведения, хозяйственные постройки и машины. Также зафиксированы попадания в коммунальную технику. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

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