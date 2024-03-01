В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых
Киев • УНН
Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.
В Херсонской области российские военные обстреляли 18 населенных пунктов и город Херсон, повредив жилые дома, учебное заведение, транспортные средства и ранив двух человек, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Томину Балку, Кизомыс, Берислав, Казацкое, Качкаровку, Львово, Тягинку, Янтарное, Днепровское, Золотую Балку, Ингулец, Понятовку, Береговое, Садовое, Осокоровку, Змиевку, Одрадокаменку и город Херсон.
"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены многоэтажка и 32 частных дома, здание учебного заведения, хозяйственные постройки и машины. Также зафиксированы попадания в коммунальную технику. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега1 марта 2024, 01:16 • 28765 просмотров
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