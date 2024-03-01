На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк
Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".
Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников
Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами
США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.
Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым
Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию
россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.
Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника
Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76
Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.
Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО
Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.
На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция
В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.
Кипер о возможных "угрозах весны": Одесская область готова ко всем сценариям, в активной фазе строительство оборонительных укреплений
Одесская область активно строит оборонительные укрепления, чтобы подготовиться к любым сценариям, заявил глава ОВА.