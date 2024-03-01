На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  139102 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  144940 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  162286 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  169030 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  160397 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  157153 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".

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На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

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Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.

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США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.

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Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.

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"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию

Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника

Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.

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Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника

В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.

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В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76

Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО

Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.

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Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО

На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

В полицию Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от женщины, что касается жестокого обращения и психологического насилия, в отношении ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города.

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На Прикарпатье в лицее заподозрили буллинг ученика, за дело взялась полиция

Кипер о возможных "угрозах весны": Одесская область готова ко всем сценариям, в активной фазе строительство оборонительных укреплений

Одесская область активно строит оборонительные укрепления, чтобы подготовиться к любым сценариям, заявил глава ОВА.

Общество •   •  30116 просмотра
Кипер о возможных "угрозах весны": Одесская область готова ко всем сценариям, в активной фазе строительство оборонительных укреплений