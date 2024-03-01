На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк

На Херсонщине Силы обороны сейчас укрепляют оборонительные сооружения. российские войска продолжают "мясные штурмы", пытаясь захватить плацдарм в селе Крынки Херсонской области. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Украинские войска там (в Крынках-ред.) закреплены. И враг продолжает их штурмовать причем не меняя тактики... Штурмы со стороны врага - чисто "мясные", за минувшие сутки они смогли совершить четыре штурма - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты в целом сформировали мощную группировку на левом берегу Днепра, однако она сосредоточена на Запорожском направлении и на усилении войск на востоке.

Также Гуменюк сообщила, что Силы обороны на Херсонщине укрепляют уже построенные оборонительные сооружения.

"Это не возведение новых сооружений с нуля, а это укрепление тех сооружений, которые были", указала Гуменюк.

"Такова логика введения боевых действий. Здесь ничего страшного или критического нет... Это означает, что мы готовы к любому развитию событий и наши рубежи укреплены", - добавила она.

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