рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
chyornoe-moreЧерное море
Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  57078 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  124638 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  124014 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  139392 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144529 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133179 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128187 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125493 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  268223 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143036 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  268223 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  244097 просмотра

рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

Россия увеличила активность беспилотной разведки на юге до 147 единиц в сутки, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов А-50, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Война •   •  18034 просмотра
рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10

Десять человек были ранены и пятеро погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта.

Война •   •  18576 просмотра
В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10

Детям нужно доехать в школу, скорым - в больницы: Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе

Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе.

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Детям нужно доехать в школу, скорым - в больницы: Одесскую ОВА просят найти возможность отремонтировать дороги в регионе

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Украина попадает в число стран с наиболее низким коэффициентом рождаемости.

Общество •   •  74512 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

российские корабли не причастны к утреннему массированному ракетному удару по Украине, поскольку уже две недели не выходили на патрулирование, а ракетоносцы находятся на своей базе уже больше месяца, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного военного округа Наталья Гуменюк.

Война •   •  17568 просмотра
Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

С оккупации вернули еще одну херсонскую семью с ребенком

12-летняя девочка и ее родители были благополучно возвращены с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  15023 просмотра
С оккупации вернули еще одну херсонскую семью с ребенком

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии

россияне обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевской области из артиллерии и беспилотников, жертв нет.

Война •   •  14741 просмотра
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии

В Киевской области в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго

В результате массированных вражеских обстрелов в Киевской области обесточены 1700 потребителей, сейчас продолжаются восстановительные работы, ситуация с электроснабжением контролируемая, в резерве достаточно генерирующих мощностей.

Война •   •  14190 просмотра
В Киевской области в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго

13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

13 человек, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в результате массированного ракетного удара россии по Киеву с использованием баллистических ракет "Искандер-М", "Кинжал" и 29 крылатых ракет.

Война •   •  18009 просмотра
13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, в том числе жилые дома, школу и детский сад, а также ранив 4 человек.

Война •   •  18230 просмотра
На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых