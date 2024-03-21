рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

Наблюдается повышенная активность беспилотной вражеской разведки. В целом активность беспилотной разведки, в частности на юге достигла 147 единиц в сутки. Оккупанты таким образом пытаются компенсировать отсутствие в воздухе самолета А-50.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Юг в этот раз находился в боевой работе, но больше это касалось отслеживания направления ракет. Вы видели все по мониторинговым чатам, что траектория ракет была сложная, совершали маневры, пытались обойти системы ПВО, поэтому работали по всей стране фактически - рассказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, наблюдается повышенная активность беспилотной вражеской разведки.

Вчера в конце светового дня в акватории Черного моря Силами ПВО было уничтожено два SuperCam врага, которые заходили из акватории ближе к побережью пытаясь собрать максимум информации. В целом активность беспилотной разведки, в частности в нашей зоне ответственности достигла 147 единиц в сутки - это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50 - сказала Гуменюк.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что российские оккупанты усиливают беспилотную разведывательную деятельность, но понимают, что это не абсолютная замена сбитому самолету дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. https://unn.ua/news/drony-ne-mozhut-povnotsinno-zaminyty-a-50-tomu-rf-hotuie-nastupnyi-humeniuk