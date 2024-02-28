Дрони не можуть повноцінно замінити А-50, тому рф готує наступний – Гуменюк
Київ • УНН
Росія готує новий літак дальнього радіолокаційного виявлення на заміну збитому А-50У, оскільки безпілотники не можуть повноцінно зайняти його місце в розвідувальній діяльності, повідомив керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України.
Російські окупанти посилюють безпілотну розвідувальну діяльність, але розуміють, що це не абсолютна заміна збитому літаку рф дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, тому очевидно, що готують наступний літак.
Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо", передає УНН.
Вони посилили безпілотну розвідувальну діяльність, але це не абсолютна заміна, не повноцінна альтернатива тим очам, якими був для них А-50, тому вони намагаються зараз в нашій зоні відповідальності, до прикладу запустити понад 110 дронів на добу
Вона зазначила, що Сили оборони відпрацьовують по дронам.
Ми відпрацьовуємо по тих, які потрапляють в нашу зону ураження і за минулу добу у нас мінус ZALA і два SuperCam. Тому вони розуміють, що це не може бути в абсолюті заміна для А-50, очевидно готують наступний
Доповнення
23 лютого стало відомо, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. 14 січня Україна збила російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.