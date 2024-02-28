Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк
Киев • УНН
Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
Российские оккупанты усиливают беспилотную разведывательную деятельность, но понимают, что это не абсолютная замена сбитому самолету дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, поэтому очевидно, что готовят следующий самолет.
Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо", передает УНН.
Они усилили беспилотную разведывательную деятельность, но это не абсолютная замена, не полноценная альтернатива тем глазам, которыми был для них А-50, поэтому они пытаются сейчас в нашей зоне ответственности, к примеру запустить более 110 дронов в сутки
Она отметила, что Силы обороны отрабатывают по дронам.
Мы отрабатываем по тем, которые попадают в нашу зону поражения и за прошедшие сутки у нас минус ZALA и два SuperCam. Поэтому они понимают, что это не может быть в абсолюте замена для А-50, очевидно готовят следующий
Дополнение
23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. 14 января Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.
Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк
Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
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