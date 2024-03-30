рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке

Российские войска во время последней не очень мощной атаки пытались строить маршруты своих дронов так, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, что может быть предвестником следующих атак, когда оккупанты соберут определенную информацию. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя ночную атаку рф, передает корреспондент УНН.

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"Враг не прекращает террор, снова под ударом были южные и юго-восточные регионы. В нашей зоне операционной мы работали силами ПВО около трех часов, отражали атаку беспилотников, которая была направлена, очевидно, снова на энергетическую инфраструктуру", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в Одесской области два беспилотника заходили из акватории Черного моря и были точно уничтожены, четыре отработали силы ПВО по Днепропетровской области и еще один - в Херсонской.

Сам факт того, что враг пытался направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, может косвенным образом свидетельствовать о том, что даже такая не очень мощная по сравнению с другими атаками, может быть предвестником следующих атак, когда враг соберет определенную информацию - отметила Гуменюк.

Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк

Она напомнила, что уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у россиян есть проблемы с получением информации, в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков.

Кроме того, она отметила, что опасность с Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг там держит ракетоносители.

"Мы знаем, что они снаряжены ракетами типа "Калибр". Общий залп тех носителей, которые они прячут в бухтах, сейчас нами учитывается как более 50 ракет типа "Калибр", но на боевое дежурство они не выходят", - рассказала Гуменюк.

Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

По ее словам, перед предыдущей массированной ракетно-дроновой комбинированной атакой враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, который пробыл в Черном море в течение всей атаки и фактически на утро после того, как это было завершено, завел в пункт базирования снова. Использование "Калибров" не было зафиксировано.

"Вполне вероятно, что такой же маневр они проводили и перед этой массированной атакой, и тогда они снова выводили подводные ракетоносители, возможно, для отвлечения ПВО", - подытожила Гуменюк.