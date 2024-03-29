Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку

Российские оккупанты перед ночной массированной атакой провели мощную аэроразведку на юге. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

Гуменюк рассказала, что в зоне ответственности юга враг направлял удары преимущественно на Николаевскую область и на Криворожье в Днепропетровской области. Опять была атака на энергетику.

В целом ночь характеризовалась тем, что враг перед ночью проводил очень мощную аэроразведку, снова применял максимум беспилотников - 140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности в воздухе. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что неосведомленный враг не может проводить массированные атаки - рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что применение РЭБ очень высоко оценивают даже сами враги в своих пабликах.

"Они прописывают, что не каждый дрон долетает до середины Днепра, когда работает наша радиоэлектронная борьба", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии.

В Днепропетровской области повреждено несколько энергетических объектов, есть раненые.