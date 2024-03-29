Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и дроновой атаки в ночь на 29 марта, сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По словам командующего, в ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар "по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА: всего - 99 средств воздушного нападения".

В частности, по его словам, враг применил:

60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область - рф);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область - рф);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область - рф);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс - рф).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины, сообщил он.

По словам Олещука, "в результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели":

58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!" - отметил Олещук в Telegram.

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко