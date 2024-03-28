ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Около 15 дронов сбили защитники неба во время ночной атаки РФ по Югу. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Враг пытался обойти ПВО, запуская дроны через жилые дома.

Очевидно, что атаковал враг объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты... РФ коварно направляла БПЛА через жилые объекты, в результате чего в Запорожье видим пожар и разрушения из-за падения обломков в частном секторе отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Одесской области враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздуха сбили оба дрона, которые заходили с моря.

В Днепре был слышен звук взрыва