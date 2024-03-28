В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Детали

В Воздушных Силах сообщили, что группа "шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье.

Сейчас воздушная тревога звучит, кроме Днепропетровской, в Харьковской, Сумской, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

В Харькове прогремел взрыв