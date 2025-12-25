Россия в рождественскую ночь атаковала Украину 131 дроном: обезврежено 106

Россия в рождественскую ночь ударила по Украине 131 беспилотником, 106 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 декабря (с 19:00 24 декабря) враг атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ТОТ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 90 из них – «шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 22 ударных БпЛА на 15 локациях