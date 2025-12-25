Атака рф на Одесскую область 25 декабря: есть погибший и пострадавшие, повреждена инфраструктура

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 28852 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 44174 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 25547 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 36816 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 41556 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 22161 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 22528 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36933 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52580 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72214 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3м/с
85%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней24 декабря, 21:21 • 6566 просмотра
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 7826 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 12204 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 8636 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 14872 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 28852 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 22514 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 44174 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 36816 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 41556 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Мелания Трамп
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 14580 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 26064 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 13936 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 39711 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 35521 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Хранитель

Атака рф на Одесскую область 25 декабря: есть погибший и пострадавшие, повреждена инфраструктура

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В результате ночной атаки россиян по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены административные, производственные и складские помещения, возникли возгорания.

Атака рф на Одесскую область 25 декабря: есть погибший и пострадавшие, повреждена инфраструктура
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

В результате атаки были повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.

Тело погибшего человека извлекли из-под завалов, двум раненым оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская.

На месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора

- заявил Кипер.

Напомним

Порт Пивденный в Одесской области открыт для захода и выхода судов после утечки масла в Черное море в результате недавних российских массированных атак.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧПУНН-Одесса
российская пропаганда
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область
Черное море