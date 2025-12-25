Атака рф на Одесскую область 25 декабря: есть погибший и пострадавшие, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены административные, производственные и складские помещения, возникли возгорания.
В ночь на 25 декабря россияне ударили по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Подробности
В результате атаки были повреждены административные, производственные и складские помещения. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.
Тело погибшего человека извлекли из-под завалов, двум раненым оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская.
На месте работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора
Напомним
Порт Пивденный в Одесской области открыт для захода и выхода судов после утечки масла в Черное море в результате недавних российских массированных атак.