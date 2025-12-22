Праздники приближаются: на границе с Польшей в очередях стоят более 600 автомобилей и 90 автобусов

С приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно возрос пассажиро-транспортный поток. За минувшие сутки в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, а также добавили, что самые большие очереди - на границе с Польшей, передает УНН.

За минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта. При этом, в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что в связи с увеличением пассажиропотока, что связано с приближением рождественско-новогодних праздников, на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

Чтобы избежать дискомфорта при пересечении границы, рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Добавим

По состоянию на 13:00 самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей, где стоят более 600 авто и 90 автобусов. На границе с Венгрией в очередях стоят более 100 авто. На границе со Словакией - более 30 авто, а на границе с Румынией - 10.

На границе с Молдовой выросли пассажиро-транспортные потоки после возобновления движения по трассе Одесса-Рени