В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
Праздники приближаются: на границе с Польшей в очередях стоят более 600 автомобилей и 90 автобусов

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Накануне праздников на границе с Украиной наблюдается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока. За сутки в Украину въехало на 15 тысяч человек больше, чем выехало.

Праздники приближаются: на границе с Польшей в очередях стоят более 600 автомобилей и 90 автобусов

С приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно возрос пассажиро-транспортный поток. За минувшие сутки в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, а также добавили, что самые большие очереди - на границе с Польшей, передает УНН.

За минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта. При этом, в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало

- говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что в связи с увеличением пассажиропотока, что связано с приближением рождественско-новогодних праздников, на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

Чтобы избежать дискомфорта при пересечении границы, рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта

- подчеркнули в Госпогранслужбе.

Добавим

По состоянию на 13:00 самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей, где стоят более 600 авто и 90 автобусов. На границе с Венгрией в очередях стоят более 100 авто. На границе со Словакией - более 30 авто, а на границе с Румынией - 10.

На границе с Молдовой выросли пассажиро-транспортные потоки после возобновления движения по трассе Одесса-Рени

Антонина Туманова

Общество
Новый год
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Польша