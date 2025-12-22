Свята наближаються: на кордоні з Польщею у чергах стоїть понад 600 авто та 90 автобусів

$42.250.09
49.470.12
ukenru
10:46 • 1042 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 2244 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 2498 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 3154 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 3330 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 12435 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 28849 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 42235 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 46003 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 51826 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
80%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 22186 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 20767 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 26652 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 29036 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 26163 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 42086 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 64548 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 98465 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 135610 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 103465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ларс Люкке Расмуссен
Денис Шмигаль
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 11423 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 10693 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 26056 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 27223 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 39018 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Fox News
Starlink

Свята наближаються: на кордоні з Польщею у чергах стоїть понад 600 авто та 90 автобусів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Напередодні свят на кордоні з Україною спостерігається значне збільшення пасажиро-транспортного потоку. За добу в Україну в'їхало на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

Свята наближаються: на кордоні з Польщею у чергах стоїть понад 600 авто та 90 автобусів

З наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс пасажиро-транспортний потік. За минулу добу в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, а також додали, що найбільші черги - на кордоні з Польщею, передає УНН.

За минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб та 28,5 тисячі одиниць автотранспорту. При цьому, в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало 

- йдеться у повідомленні.

Прикордонники зауважили, що у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, що пов’язано з наближенням різдвяно-новорічних свят, на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Щоб уникнути дискомфорту під час перетину кордону, рекомендуємо заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту 

- наголосили у Держприкордонслужбі.

Додамо

Станом на 13:00 найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею, де стоять понад 600 авто та 90 автобусів. На кордоні з Угорщиною у чергах стоять понад 100 авто. На кордоні із Словаччиною - понад 30 авто, а на кордоні з Румунією -  10.

На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені22.12.25, 12:37 • 952 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Новий рік
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Румунія
Словаччина
Угорщина
Україна
Молдова
Польща