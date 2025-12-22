Свята наближаються: на кордоні з Польщею у чергах стоїть понад 600 авто та 90 автобусів
Київ • УНН
Напередодні свят на кордоні з Україною спостерігається значне збільшення пасажиро-транспортного потоку. За добу в Україну в'їхало на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.
З наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс пасажиро-транспортний потік. За минулу добу в Україну в'їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, а також додали, що найбільші черги - на кордоні з Польщею
За минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб та 28,5 тисячі одиниць автотранспорту. При цьому, в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало
Прикордонники зауважили, що у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, що пов’язано з наближенням різдвяно-новорічних свят, на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд.
Щоб уникнути дискомфорту під час перетину кордону, рекомендуємо заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту
Додамо
Станом на 13:00 найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею, де стоять понад 600 авто та 90 автобусів. На кордоні з Угорщиною у чергах стоять понад 100 авто. На кордоні із Словаччиною - понад 30 авто, а на кордоні з Румунією - 10.
