Прем'єр Катару провів переговори з високопосадовцями Ірану на тлі активізації посередницьких зусиль

Прем'єр-міністр і глава МЗС Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані у четвер, 27 серпня, провів у Тегерані переговори з високопосадовцями Ірану. Сторони обговорили шляхи зниження напруженості та відновлення дипломатичного діалогу між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Під час зустрічі зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом катарський прем'єр наголосив на необхідності відновлення дипломатичного процесу. Галібаф водночас розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши Вашингтон у рішеннях, заснованих на "неправдивій інформації".

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив представнику Катару, що Тегеран прагне визнання своїх "законних прав" і не має наміру піддаватися тиску чи примусу.

Катар відіграє важливу роль у посередництві між Іраном і США. Доха також підтримує переговори між Оманом та Тегераном щодо створення тимчасового судноплавного коридору й розмінування Ормузької протоки.

Водночас у Білому домі заявили, що наразі прямих переговорів між США та Іраном не ведеться.

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