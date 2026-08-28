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Прем'єр Катару провів переговори з високопосадовцями Ірану на тлі активізації посередницьких зусиль

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Прем’єр Катару провів у Тегерані переговори з керівництвом Ірану щодо зниження напруженості й відновлення діалогу з Вашингтоном. Білий дім заперечив прямі переговори.

Прем'єр Катару провів переговори з високопосадовцями Ірану на тлі активізації посередницьких зусиль

Прем'єр-міністр і глава МЗС Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані у четвер, 27 серпня, провів у Тегерані переговори з високопосадовцями Ірану. Сторони обговорили шляхи зниження напруженості та відновлення дипломатичного діалогу між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом катарський прем'єр наголосив на необхідності відновлення дипломатичного процесу. Галібаф водночас розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши Вашингтон у рішеннях, заснованих на "неправдивій інформації".

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив представнику Катару, що Тегеран прагне визнання своїх "законних прав" і не має наміру піддаватися тиску чи примусу.

Катар відіграє важливу роль у посередництві між Іраном і США. Доха також підтримує переговори між Оманом та Тегераном щодо створення тимчасового судноплавного коридору й розмінування Ормузької протоки.

Водночас у Білому домі заявили, що наразі прямих переговорів між США та Іраном не ведеться.

Катар намагається відкрити Ормузьку протоку: прем’єр вирушить до Тегерана27.08.26, 05:56 • 4448 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Катар
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран