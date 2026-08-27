Катар намагається відкрити Ормузьку протоку: прем’єр вирушить до Тегерана
Київ • УНН
Прем’єр Катару обговорить з Іраном деескалацію та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Через війну потік нафти впав до 5 млн барелів на добу.
Прем’єр-міністр Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані у четвер відвідає Тегеран, щоб продовжити посередницькі зусилля між Іраном і США та обговорити відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Катар, який є союзником США та сусідом Ірану, раніше виступав посередником між Вашингтоном і Тегераном та допомагав досягти червневого припинення вогню. Нині бойові дії значною мірою припинилися, однак дипломатичного прориву немає.
Одним із ключових питань залишається контроль над Ормузькою протокою. Через неї до війни проходило близько 20 млн барелів нафти на добу, але нині цей показник скоротився приблизно до 5 млн. За даними Міжнародної морської організації, від початку війни в протоці сталося 70 інцидентів, унаслідок яких загинули 19 моряків.
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Катарський прем’єр також обговорить із представниками Ірану шляхи деескалації та створення умов для відновлення діалогу. Водночас Тегеран і Оман поки не завершили переговори щодо угоди про рух суден через протоку.
На тлі майже місячної відсутності нових ударів США, схоже, зміщують акцент із військового на економічний тиск, посилюючи санкції проти Ірану та його торговельних партнерів.
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