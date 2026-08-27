Катар пытается открыть Ормузский пролив: премьер отправится в Тегеран

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани в четверг посетит Тегеран, чтобы продолжить посреднические усилия между Ираном и США и обсудить восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Катар, который является союзником США и соседом Ирана, ранее выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном и помог достичь июньского прекращения огня. Сейчас боевые действия в значительной степени прекратились, однако дипломатического прорыва нет.

Одним из ключевых вопросов остается контроль над Ормузским проливом. До войны через него проходило около 20 млн баррелей нефти в сутки, но сейчас этот показатель сократился примерно до 5 млн. По данным Международной морской организации, с начала войны в проливе произошло 70 инцидентов, в результате которых погибли 19 моряков.

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Премьер-министр Катара также обсудит с представителями Ирана пути деэскалации и создание условий для возобновления диалога. В то же время Тегеран и Оман пока не завершили переговоры по соглашению о движении судов через пролив.

На фоне почти месячного отсутствия новых ударов США, похоже, смещают акцент с военного на экономическое давление, усиливая санкции против Ирана и его торговых партнеров.

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