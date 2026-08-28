Премьер-министр Катара провёл переговоры с высокопоставленными представителями Ирана на фоне активизации посреднических усилий
Киев • УНН
Премьер-министр Катара провёл в Тегеране переговоры с руководством Ирана по вопросу снижения напряжённости и возобновления диалога с Вашингтоном. Белый дом отрицал наличие прямых переговоров.
Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани в четверг, 27 августа, провел в Тегеране переговоры с высокопоставленными чиновниками Ирана. Стороны обсудили пути снижения напряженности и возобновления дипломатического диалога между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Во время встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом катарский премьер подчеркнул необходимость возобновления дипломатического процесса. Галибаф в то же время раскритиковал администрацию Дональда Трампа, обвинив Вашингтон в принятии решений, основанных на "ложной информации".
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил представителю Катара, что Тегеран стремится к признанию своих "законных прав" и не намерен поддаваться давлению или принуждению.
Катар играет важную роль в посредничестве между Ираном и США. Доха также поддерживает переговоры между Оманом и Тегераном по созданию временного судоходного коридора и разминированию Ормузского пролива.
В то же время в Белом доме заявили, что в настоящее время прямые переговоры между США и Ираном не ведутся.
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