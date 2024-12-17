Маск не получит наивысший уровень допуска к правительственной информации США - СМИ

Юристы компании SpaceX предупредили Илона Маска о тщетных попытках получить от департамента безопасности самый высокий уровень допуска к правительственной информации после того, как миллиардер войдет в состав администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что даже выполнение SpaceX заказов в космической отрасли не дает Маску максимального уровня причастности к государственной тайне. Как ни странно, должность сопредседателя новосозданного департамента правительственной эффективности вряд ли сможет это изменить.

Дело в том, что Маск не соответствует нескольким критериям по допуску самого высокого уровня. В частности, департамент безопасности опасается, что миллиардер может раскрыть американские секреты кому-то из мировых лидеров, с кем он постоянно общается - в списке называют и российского диктатора путина.

Также Маску припомнили его участие в подкасте с Джо Роганом в 2018 году, где он прямо в эфире курил марихуану. СМИ приписывают бизнесмену употребление и других наркотиков - кетамина, ЛСД, экстази и некоторых видов грибов. Все это не совместимо с доступом к государственной тайне.

Напомним,

Состояние Илона Маска достигло рекордных $439,2 млрд после продажи акций SpaceX. Рост капитала связан с победой Трампа на выборах и успехами его компаний Tesla, SpaceX и xAI.