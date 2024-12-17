Маск не получит наивысший уровень допуска к правительственной информации США - СМИ

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 69766 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 118377 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 122708 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 128353 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 138664 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 127182 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 159558 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150244 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155719 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163799 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина создала лазерное оружие "Тризуб": Сухаревский рассказал детали

Украина создала лазерное оружие "Тризуб": Сухаревский рассказал детали

 • 23596 просмотра
В Украине стартовала программа еКнига: кто может получить средства и как

В Украине стартовала программа еКнига: кто может получить средства и как

 • 21521 просмотра
ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink

ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink

 • 23009 просмотра
В Минцифры анонсировали запуск Дія.Картки: что нужно знать

В Минцифры анонсировали запуск Дія.Картки: что нужно знать

 • 17451 просмотра
Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

 • 37752 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 125263 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 138665 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 147790 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 152005 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 154657 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 58971 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 101812 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 81431 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 106063 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 103037 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Маск не получит наивысший уровень допуска к правительственной информации США - СМИ

Маск не получит наивысший уровень допуска к правительственной информации США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 804 просмотра

Read in English

Юристы SpaceX предупредили Маска о невозможности получения самого высокого уровня допуска к правительственной информации США. Причинами стали его контакты с мировыми лидерами и подозрения в употреблении наркотических веществ.

Юристы компании SpaceX предупредили Илона Маска о тщетных попытках получить от департамента безопасности самый высокий уровень допуска к правительственной информации после того, как миллиардер войдет в состав администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что даже выполнение SpaceX заказов в космической отрасли не дает Маску максимального уровня причастности к государственной тайне. Как ни странно, должность сопредседателя новосозданного департамента правительственной эффективности вряд ли сможет это изменить.

Дело в том, что Маск не соответствует нескольким критериям по допуску самого высокого уровня. В частности, департамент безопасности опасается, что миллиардер может раскрыть американские секреты кому-то из мировых лидеров, с кем он постоянно общается - в списке называют и российского диктатора путина.

Также Маску припомнили его участие в подкасте с Джо Роганом в 2018 году, где он прямо в эфире курил марихуану. СМИ приписывают бизнесмену употребление и других наркотиков - кетамина, ЛСД, экстази и некоторых видов грибов. Все это не совместимо с доступом к государственной тайне.

Напомним,

Состояние Илона Маска достигло рекордных $439,2 млрд после продажи акций SpaceX. Рост капитала связан с победой Трампа на выборах и успехами его компаний Tesla, SpaceX и xAI.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
spacexSpaceX
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты