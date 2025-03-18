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Польша усиливает кибербезопасность перед выборами

Киев • УНН

 • 7729 просмотра

Польша ведет переговоры с соцсетями для защиты от кибератак на выборах. Правительство сотрудничает с Meta, Alphabet и Microsoft для прекращения попыток дезинформации.

Польша усиливает кибербезопасность перед выборами

Польша работает над усилением безопасности в Интернете и ведет переговоры с социальными сетями в ожидании усиления кибератак перед президентскими выборами в стране, заявил заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Так называемый "избирательный зонтик" призван защитить процесс голосования от любого внешнего вмешательства, сказал Гавковский, который также является министром по цифровым вопросам. Правительство Польши хочет, чтобы социальные сети помогли, если атаки усилятся ближе к голосованию 18 мая, добавил он.

Варшава находится в состоянии повышенной готовности после того, как обвинения в иностранном вмешательстве в президентские выборы в Румынии в прошлом году привели к беспрецедентному решению Верховного суда об отмене голосования и назначении повторного голосования. Гавковский сказал, что уверен, что службы безопасности смогут предотвратить такие попытки вмешательства в Польше.

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Ставки высоки, поскольку премьер-министр Польши Дональд Туск надеется, что его союзник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский станет следующим президентом и поможет правительству продолжить реализацию своей повестки дня после почти десятилетия националистического правления, пишет издание.

Гавковский сказал, что его министерство находится в постоянном контакте с избирательными командами отдельных кандидатов в президенты. Он также дважды встречался с представителями компаний, включая Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp., которые имеют полномочия пресекать попытки дезинформации, такие как "фермы троллей".

"Дезинформация происходит каждый день", - сказал Гавковский в интервью Bloomberg. Так называемые "фермы троллей", которые могут распространять дезинформацию через несколько фейковых учетных записей или профилей, могут быть активированы незадолго до дня выборов, сказал министр. "Вот на что нам нужно обратить внимание", - сказал он.

В январе власти предупредили, что наблюдают организованные действия и провокации, направленные на дестабилизацию выборов, включая попытки вербовки лиц для распространения дезинформации.

Но Польша не видела ни одного случая иностранной поддержки кандидатов, подобной той, что сделал Илон Маск во время парламентских выборов в Германии в прошлом месяце, где миллиардер открыто поддержал крайне правую партию AfD, пишет издание.

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"Каждый может говорить, что хочет, о польских выборах, но важно, чтобы они не вмешивались, - сказал Гавковский. - Это означает не устанавливать алгоритмы и не допускать незаконного финансирования. Сегодня мы ничего подобного не видим.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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