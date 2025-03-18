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Польща посилює кібербезпеку перед виборами

Київ • УНН

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Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.

Польща посилює кібербезпеку перед виборами

Польща працює над посиленням безпеки в Інтернеті та веде переговори із соціальними мережами в очікуванні посилення кібератак перед президентськими виборами у країні, заявив заступник прем'єр-міністра Кшиштоф Гавковський, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Так звана "виборча парасолька" покликана захистити процес голосування від будь-якого зовнішнього втручання, сказав Гавковський, який також є міністром із цифрових питань. Уряд Польщі хоче, щоб соціальні мережі допомогли, якщо атаки посиляться ближче до голосування 18 травня, додав він.

Варшава перебуває у стані підвищеної готовності після того, як звинувачення в іноземному втручанні у президентські вибори в Румунії минулого року призвели до безпрецедентного рішення Верховного суду щодо скасування голосування та призначення повторного голосування. Гавковський сказав, що впевнений, що служби безпеки зможуть запобігти таким спробам втручання в Польщі.

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Ставки високі, оскільки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівається, що його союзник, мер Варшави Рафал Тшасковський стане наступним президентом і допоможе уряду продовжити реалізацію свого порядку денного після майже десятиліття націоналістичного правління, пише видання.

Гавковський сказав, що його міністерство перебуває у постійному контакті з виборчими командами окремих кандидатів у президенти. Він також двічі зустрічався з представниками компаній, включаючи Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. та Microsoft Corp., які мають повноваження припиняти спроби дезінформації, такі як "ферми тролів".

"Дезінформація відбувається щодня", - сказав Гавковський в інтерв'ю Bloomberg. Так звані "ферми тролів", які можуть поширювати дезінформацію через кілька фейкових облікових записів або профілів, можуть бути активовані незадовго до дня виборів, сказав міністр. "Ось на що нам потрібно звернути увагу", - сказав він.

У січні влада попередила, що спостерігає організовані дії та провокації, спрямовані на дестабілізацію виборів, включаючи спроби вербування осіб для поширення дезінформації.

Але Польща не бачила жодного випадку іноземної підтримки кандидатів, подібної до тієї, що зробив Ілон Маск під час парламентських виборів у Німеччині минулого місяця, де мільярдер відкрито підтримав вкрай праву партію AfD, пише видання.

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"Кожен може говорити, що хоче, про польські вибори, але важливо, щоб вони не втручалися, - сказав Гавковський. - Це означає не встановлювати алгоритми та не допускати незаконного фінансування. Сьогодні ми нічого подібного не бачимо.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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